Диетолог Гинзбург объяснил, как улучшить пищеварение

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что улучшить состояние пищеварительной системы и организма в целом помогут три вида продуктов. Благотворно на систему ЖКТ влияют пробиотики или кисломолочные продукты. Они нормализуют количество полезных бактерий в кишечнике. Найти их можно в простокваше, кефире и ряженке.

Для гармоничной работы микрофлоры кишечника нужно включить в рацион продукты, богатые не только пребиотиками, но и пищевыми волокнами. С этой целью Гинзбург рекомендует употреблять грубый хлеб, овсянку и гречку. Бонусом они понижают кислотность, предотвращая язвенные болезни желудка.

Еще одна группа продуктов, рекомендумая диетологом для улучшения пищеварения, это ферментообразующие продукты: приправы и пряности (лук, чеснок, куркума, смесь перцев и пр.). «Они облегчают процесс пищеварения, а также стимулируют выработку пищеварительных соков и вывод желчи», — пояснил Михаил Гинзбург.