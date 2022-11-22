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22 ноября, 11:45

Диетолог Гинзбург рассказал, как повысить давление с помощью соли

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от 8photo на Freepik
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Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в интервью «Вечерней Москве» предупредил, что избыток соли в рационе способен привести к неблагоприятным последствиям для здоровья организма и тем самым сократить срок жизни. «Соль может повышать уровень стресса, потому что она повышает артериальное давление. Соль создает отек стенки и повышает чувствительность к сосудосуживающим импульсам. Человек острее реагирует на стресс. Например, что-то происходит, и у человека начинает стучать в висках, болеть голова, колотиться сердце, и от этого он еще больше пугается», — пояснил Гинзбург.

По словам врача, в сутки здоровому организму будет достаточно нескольких граммов соли. Это предостережет от возможных проблем. Однако, можно использовать свойство соли поднимать давление в своих целях — при пониженном давлении и хронической недостаточности надпочечников небольшой разовый избыток соли в рационе окажет благотворное действие.

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