Диетолог Гинзбург рассказал, сколько красной икры можно съесть без вреда

Популярный врач-диетолог, нутрициолог Михаил Гинзбург в интервью «Вечерней Москве» рассказал, что без вреда можно съесть не более 20 г продукта взрослому и не более 15 г детям при условии хорошей переносимости.

Для здоровых людей такое количество икры, по словам эксперта, принесет массу пользы, ведь она содержит витамины В12, E, D, фолиевую кислоту, антиоксиданты, селен, холин и фосфор.

«Эти элементы необходимы для укрепления иммунитета, правильного функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем. Полезна икра также для кожи и волос», — отметил Михаил Гинзбург.

Также врач пояснил, что при определенных условиях употребление икры может доставить дискомфорт и усугубить проблемы со здоровьем. «Я категорически не рекомендую употреблять ее людям с артериальной гипертонией, так как избыток соли для их организма очень губителен», — предостерег диетолог. Совет отказаться от икры Михаил Гинзбург дал не только гипертоникам, но и диабетикам, аллергикам и людям, страдающим ожирением.