Диетолог Лисицина рассказала, какие продукты помогут организму в сильные морозы

Врач-диетолог Светлана Лисицина рассказала, как выстроить питание, чтобы укрепить иммунитет зимой.

«Прежде всего нужно включить в рацион крупы (пшено, гречка, овсянка и другие) с небольшим кусочком сливочного масла. Каши насытят организм и позволят продержаться до обеда, а масло содержит большое количество витамина D и витамина А, которые полезны для иммунитета и кожи. Вторым необходимым в морозы блюдом являются супы-пюре (грибной, овощной, куриный, с индюшкой).

Следующий продукт — жирная морская рыба (форель, семга, скумбрия, сельдь), она содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот и витамин D, полезный для нашей кожи и поддержания иммунитета. Также можно включить в рацион печень трески. Не стоит забывать в зимнее время про орехи и различные растительные масла. Они содержат большое количество белка, клетчатки, жирных кислот, витамин Е и магний. Эти макро- и микроэлементы очень полезны для здоровья нашей кожи», - приводит Life.ru слова Лисициной.

Также врач рекомендует не забывать пить обычную воду, которая участвует в терморегуляции, помогает сохранить тепло и поддерживает нормальную температуру тела.