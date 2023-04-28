Диетолог Мансурова объяснила, как есть водоросли для похудения и здоровья

Диетолог Ирина Мансурова объяснила, как есть водоросли для похудения и здоровья.

«Водоросли обладают высоким содержанием белка и покрывают суточную потребность в нем на 100 процентов. Это легкоусвояемый белок (спирулина, хлорелла). Продукт содержит сложные углеводы (полисахариды, олигосахариды), а также полезные жиры омега-3, витамины D, К, А, С, Е, группы В, йод, железо, магний, цинк, фосфор, калий, натрий, кальций. Нельзя либо с осторожностью рекомендую употребление водорослей людям, у которых аллергия на морепродукты или йод. Беременным женщинам, так как избыток йода может принести вред плоду. А также противопоказано людям с заболеваниями почек и нарушением работы эндокринной системы», — приводит слова Мансуровой Life.ru.