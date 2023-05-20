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Стиль жизни и ЗОЖ

20 мая, 16:46

Диетолог Мансурова предупредила об аналогах женских гормонов в пиве

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Диетолог Ирина Мансурова предупредила об аналогах женских гормонов в пиве.

«Для женщин пиво чревато лишним весом с быстрым приростом в области живота и талии, откладывается висцеральный жир, нарушается репродуктивная функция, возникают нарушения менструального цикла, увеличивается количество волос на лице и теле, кожа становится дряблой, морщинистой, появляются капиллярные разрывы, сосудистые звездочки. Также увеличивается вероятность заболеть раком молочной железы и половых органов», — приводит слова Мансуровой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1580590
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