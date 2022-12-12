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12 декабря, 13:21

Диетолог Мансурова рассказала, сколько кусков хлеба можно съесть без вреда для здоровья

Виктория Кравченко
Хлеб.
Фото Global Look Press
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Диетолог Ирина Мансурова рассказала, сколько человеку в день достаточно употреблять хлеба.

«Какой хлеб полезен, а какой вреден, давайте разберемся. Существует убеждение, что дрожжевой хлеб вреден, ведь дрожжи, по мнению многих, нарушают пищеварение и вызывают вздутие живота, а грибы всасываются в кровь. На самом же деле бездрожжевого хлеба не существует. Эта надпись на этикетке продукта — всего лишь маркетинговый ход», — рассказала Мансурова Life.ru.

Она отметила, что хлеб — это углеводы, которых в сбалансированном рационе должно быть около 50 процентов. Человеку достаточно употреблять в день до трех ломтиков хлеба, а людям с лишним весом следует снизить количество до одного.

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