КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 18:44

Диетолог Мещерякова заявила, что переедание шашлыка с алкоголем нанесет удар пищеварению

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Диетолог Татьяна Мещерякова заявила, что переедание шашлыка с алкоголем нанесет удар пищеварению.

«Сам по себе шашлык без горелой корочки и в умеренных объемах не несет большого вреда. Куда опаснее, когда все это сопровождается обильным употреблением алкоголя. Давно доказано, что с алкоголем вы съедите намного больше, чем без него. У диетологов это состояние получило название «алкогольное переедание». Выпив, человек закусывает, и так много раз. Нагрузка на пищеварительную систему вырастает в разы: помимо необходимости переработать жирную пищу организм будет занят нейтрализацией алкоголя», — приводит слова Мещеряковой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1575467
Обсудить
Читайте также
Украинские СМИ сообщили о гибели в ЛНР несостоявшегося пресс-секретаря Зеленского
Минобороны сообщило об ударе ВС России по объединенному штабу обороны ВСУ в Артемовске
Ракетные войска РФ поразили объединенный штаб обороны ВСУ в Артемовске
На Западе назвали время самым главным врагом Украины
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Ждем седьмой матч
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
В СКА поменяли тренеров
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
Гуськов: итоги сезона МХЛ, победа «Чайки», планы лиги
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
«Ак Барс» цепляется за последний шанс
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Панин остается в Уфе
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
ЦСКА в шаге от чемпионства
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач Аскольская назвала избыточное газообразование признаком рака яичников

Диетолог Мансурова объяснила, как есть водоросли для похудения и здоровья