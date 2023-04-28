Диетолог Мещерякова заявила, что переедание шашлыка с алкоголем нанесет удар пищеварению

Диетолог Татьяна Мещерякова заявила, что переедание шашлыка с алкоголем нанесет удар пищеварению.

«Сам по себе шашлык без горелой корочки и в умеренных объемах не несет большого вреда. Куда опаснее, когда все это сопровождается обильным употреблением алкоголя. Давно доказано, что с алкоголем вы съедите намного больше, чем без него. У диетологов это состояние получило название «алкогольное переедание». Выпив, человек закусывает, и так много раз. Нагрузка на пищеварительную систему вырастает в разы: помимо необходимости переработать жирную пищу организм будет занят нейтрализацией алкоголя», — приводит слова Мещеряковой Life.ru.