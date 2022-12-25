Диетолог назвал 7 продуктов долголетия

Врач-диетолог Андрей Лысенков рассказал о том, как питаются пожилые жители Японии, Грузии и других стран, которые славятся долгожительством. Об этом пишут «Кубанские Новости». К популярным среди долгожителей продуктам, укрепляющим здоровье, диетолог отнес бобовые, чеснок, помидоры, картофель, оливковое масло и красное вино. Практически все они содержат мощные антиоксиданты.

В составе картофеля присутствуют антоцианы, предотвращающие даже онкологию или хроническую болезнь почек. Чеснок обладает профилактическими свойствами в отношении воспалительных и онкологических заболеваний. Оливковое масло и помидоры, помимо борьбы с раком, помогают нормализовать давление. Что касается красного вина, эксперт отметил, что «красное вино может быть полезным для здоровья сердца, ЖКТ и работы мозга, благодаря повышенному уровню содержания в нем антиоксидантов и полифенолов».

В числе продуктов, способствующих долголетию, врач также упомянул хлеб на закваске. «Чем меньше в хлебе химикатов и разных добавок, тем полезнее он для здоровья. Кстати, если сделать цельнозерновой продукт, то и калорий в нем будет немного» — заключил эксперт.

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