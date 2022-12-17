Диетолог назвала блюда, которые помогут избежать несварения в новогоднюю ночь

Диетолог Марина Макиша рекомендовала употреблять пищу в определенном порядке в новогоднюю ночь.

«Сначала какие-то овощи, потом нежирные рыбные овощные нарезки, небольшую порцию ферментированных продуктов, и тогда уже все остальное», — приводит Life.ru слова Макиши.

По ее словам, в первую очередь рекомендуется принимать овощи и зелень, которые содержат много клетчатки. Как утверждает эксперт, она стимулирует пищеварительную систему и формирует насыщение при достаточно маленьком количестве калорий.

Следом идут нежирные белковые нарезки из мяса и рыбы. В небольшом количестве это поможет усилить выработку пищеварительных фрагментов. На столе также приветствуется что-то квашеное или моченое, например, капуста или помидоры. Эти продукты ферментированные и содержат определенное количество пробиотических бактерий, помогающих пищеварению.

Также диетолог советует поставить на новогодний стол салат «Ташкент» с говядиной и дайконом, содержащим определенные энзимы — ферменты, которые помогают лучше усваивать крахмалосодержащие продукты. Этот салат лучше есть во вторую очередь — после овощного и перед оливье.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как быть после новогоднего «обжорства».