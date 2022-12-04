Диетолог назвала «черный список» продуктов для завтрака

Врач-диетолог Юлия Чумичева в материале для портала Wday.ru рассказала, что употребление на завтрак кисломолочных продуктов, овощей и фруктов опасно для здоровья желудочно-кишечного тракта. «Кефир натощак возможен, если нет проблем с ЖКТ и лактазной недостаточности, иначе будет брожение в кишечнике. И не используйте обезжиренный кефир, он значительно повышает кислотность», — пояснила специалист. В пустом желудке молочнокислые бактерии, которыми богаты кефир, простокваша, ряженка и йогурт, будут попросту уничтожены соляной кислотой и пользы не принесут.

Цитрусовые, яблоки и любые кислые фрукты натощак могут спровоцировать изжогу и в перспективе язву желудка. Банан на завтрак или перекус способен чрезмерно нагрузить сердечно-сосудистую систему из-за обилия магния. Поэтому «сольно» на голодный желудок его лучше не употреблять. Груша в каше полезна, а в самостоятельном виде также опасна, как и другие фрукты — она содержит слишком много клетчатки и грубых волокон, которые «спящий желудок» не переварит. «Вообще, фруктами лучше не перекусывать — это подходит лишь людям, у которых нет лишнего веса и здоровый ЖКТ. Увы, любой фрукт быстро повышает уровень сахара в крови и активизирует процессы брожения в кишечнике», — подчеркнула Юлия Чумичева.

Даже овощи, которые диетологи рекомендуют есть как можно больше, для голодного желудка — слишком грубая пища с огромным количеством клетчатки. Есть на завтрак их в самостоятельном виде, например, как салат, не стоит. Лук, чеснок, эфирные масла, добавленные все в тот же салат, могут привести гастроспазмам, говорит Юлия Чумичева.