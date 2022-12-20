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Сегодня, 16:00

Диетолог назвала красную икру полезной новогодней закуской

Анна Горшкова
Корреспондент
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Диетолог Марина Макиша назвали полезные блюда для новогоднего стола.

По словам врача это могут быть салаты с руколой, креветками, брынзой и шпинатом. Отличным вариантом станет и греческий салат.

«Это всегда лучше, чем те привычные для нас майонезные салаты, как селедка под шубой, оливье и тому подобное, — все, где есть майонез, потому что это гораздо тяжелее для пищеварения. И поэтому, конечно, салаты с овощами на столе обязательно должны присутствовать», — приводит слова диетолога Life.ru.

Вместо копченых колбас эксперт рекомендует выбрать домашние заливные блюда из рыбы, птицы или нежирного мяса. Отлично для застолья подойдет и запеченная буженина. При этом к мясу важно выбрать овощные гарниры: печеную тыкву, брокколи, кабачки и цветную капусту.

Что касается закусок, то предпочтительным вариантом будут морепродукты, содержащие йод. Это может быть как традиционная икра, так и красная рыба.

Источник: https://life.ru/p/1546782
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