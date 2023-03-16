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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:15

Диетолог назвала популярные ЗОЖ-продукты, которые могут обернуться лишними килограммами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Елена Тихомирова рассказала, какие популярные ЗОЖ-продукты могут привести к набору веса.

«Например, в 100 граммах любых сухофруктов содержится от 50 до 80 граммов сахара. 100 граммов сухофруктов — это одна горсть. А суточная норма сахара при похудении — 100 граммов. Орехи это, безусловно, очень полезный продукт, который содержит полиненасыщенные жирные кислоты, полезный жир, цинк, селен и еще очень много веществ. Но это самый калорийны продукт на земле. Все знают, что в пакетированных соках много сахара. Но могу сказать, что в свежевыжатых соках также содержится огромное количество сахара. Сахар растительного происхождения — глюкоза, фруктоза, сахароза — это тот же самый сахар, который при избыточном употреблении чреват лишними килограммами», — приводит слова Тихомировой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1565604
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