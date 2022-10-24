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Сегодня, 12:20

Диетолог назвала продукты, необходимые для укрепления иммунитета

Ольга Стрельникова
Чай из шиповника.
Фото Global Look Press

Эндокринолог, специалист в области диетологии и нутрициологии, к.м.н., врач-терапевт Екатерина Кривцова для укрепления иммунитета рекомендует употреблять отвар из шиповника, свежие яблоки и квашеную капусту.

«Шиповник позволит длительно сохранять высокий уровень витамина C, — говорит специалист, — и, в отличие от соков, значительно меньше подвергает организм возможности аллергической реакции».

Чтобы обезопасить организм от простудных и инфекционных заболеваний, ему необходим в обилии витамин С. Его, по мнению эксперта, гораздо больше в российских яблоках, чем в импортных.

Также врач отметила, что снижению заболеваемости простудными заболеваниями и улучшению иммунитета способствуют витамины D3, К и микроэлементы — калий, селен, йод, магний, железо.

Здоровье
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