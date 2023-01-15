Диетолог назвала продукты, полезные для легких

Специалист объяснила, как укрепить слизистую легких. Диетолог Елена Соломатина в интервью порталу «Москва-24» рассказала, что чем скорее у нас обновляется слизистая легких, тем она крепче и устойчивее к различным вирусам и бактериям. Улучшить ее помогут продукты с витамином А. В обилии он содержится в желто-оранжевых плодах — тыкве, томатах и моркови.

«Витамин A из томатов лучше усваивается, когда они термически обработаны. Поэтому нужна пассеровка: томаты буквально две минуты чуть-чуть подогреть, не жарить. Или можно взять томатную пасту, на ее основе делать различные заправки, соусы, да просто разбавлять водой и пить такой концентрированный томатный сок», — пояснила врач.

Для здоровья легких необходимо включать в рацион жиросодержащие продукты, к примеру немного свиного сала, чайную ложку сливочного масла, сметану, яичный желток или курицу. Также, по словам Елены Соломатиной, полезны продукты, улучшающие кровообращение и укрепляющие стенки сосудов. Это продукты с темной окраской — черника, ежевика, голубика, смородина, слива, свекла.

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