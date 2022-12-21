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Сегодня, 19:55

Диетолог назвала продукты с неожиданно высоким содержанием сахара

Анна Горшкова
Корреспондент
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В макаронах и крупах содержится большое количество сахара, рассказала врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

«В 100 граммах макарон и круп содержится от 20 до 25 граммов сахара. Как правило, 100 граммов риса — это три столовые ложки, и в них 20 граммов сахара. В обычной порции риса (200 граммов) содержится 60 граммов углеводов. Поэтому макароны и крупы — это безумно высококалорийные продукты», — приводит слова врача Life.ru.

Эксперт добавила, что все соки, особенно с мякотью, содержат много сахара. А число углеводов в ряде напитков составляет от 15 граммов на 100 миллилитров. Поэтому любой фруктовый сок не рекомендуется к употреблению людям, которые борются с лишним весом.

К числу продуктов с высоким содержанием сахара относится и мед.

«В 100 граммах меда содержится примерно 100 граммов сахара, поэтому если вы любите мед, то следует рассматривать его не как полезный продукт, а как продукт, содержащий углеводы», — подчеркнула Тихомирова.

Перечень дополняют леденцы и карамельки. В 100 граммах таких сладостей содержится 90-95 граммов сахара. Одна карамелька или леденец весит примерно 10 граммов. Много содержится сахара также в зефире, пастиле, мармеладе и маршмеллоу.

При похудении суточная норма углеводов в рационе составляет около 100 граммов, поэтому злоупотреблять такими сладостями не рекомендуется, отметила диетолог. Кроме того, много сахара находится в изюме, финиках, инжире, кураге и других сухофруктах, заключила эксперт.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://life.ru/p/1547315
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