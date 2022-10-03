Диетолог назвала пять легких способов снизить уровень холестерина

Врач-диетолог Никита Капур из Бостона (США) в интервью изданию Fox News Digital дала пять советов, как снизить уровень плохого холестерина в крови. По ее словам, стоит лишь изменить некоторые привычки в питании.

В первую очередь стоит вместо сладких хлопьев есть хлопья с высоким содержанием клетчатки, например, выбрать овсяные.

Белый рис лучше заменить коричневым, а один прием пищи полностью сделать овощным.

Стоит употреблять рыбу, которая богата омега-3. Эта жирная кислота помогает бороться с плохим холестерином. Если вы не едите рыбу, то можно заменить ее семенами и орехами. Подойдут кунжут, грецкие орехи, чиа, лен, а также семена тыквы и подсолнуха.

Важно вместо обычного арахисового масла употреблять масло без соли и сахара.