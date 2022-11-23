Диетолог назвала самые вредные алкогольные напитки

Сертифицированный врач-диетолог, автор книги «Наконец-то сытая, наконец-то стройная» Лиза Янг в интервью порталу «Иносми» рассказала, что из алкогольных напитков наиболее вредны те, которые сочетают в себе обилие сахара, насыщенных жиров, а также газированные ингредиенты. «Любой алкогольный напиток с добавлением газировки становится вреден для сердца. Множество исследований указывают на наличие связи между употреблением газированных напитков и ростом числа сердечных заболеваний и смертности», — пояснила Лиза Янг.

Самыми опасными, по мнению специалиста, оказались коктейли «Ром с колой», «Пина Колада», «Лонг-Айленд» и «Замороженный дайкири». Все они вкусные, но содержат огромное количество сахара и насыщенных жиров, обладают высокой калорийностью. Это чревато хроническими воспалениями внутри организма, повышенным давлением, негативно влияет на фигуру и здоровье сердечно-сосудистой системы.

Лиза Янг рекомендует заменять подобные напитки на более легкие варианты, в которых меньше сахара, жиров и отсутствует в составе газировка.