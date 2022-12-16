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Сегодня, 08:00

Диетолог назвала способ укрепления костей для пожилых людей

Ольга Стрельникова
Фото ru.freepik.com
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Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко в интервью «Москве-24» рассказала, что продукты с высоким содержанием белка, кальция и витамина D помогут укрепить кости и защитить от остеопороза пожилых людей. Специалист рекомендует включить в рацион красное или белое мясо, богатое белком. Это поддержит целостность костной ткани и опорно-двигательного аппарата. Обязательно нужно есть продукты с витамином D в составе — он поможет усвоить кальций. Для этого включите в рацион печень трески, морскую рыбу, водоросли. Повысить уровень кальция помогут и кисломолочные продукты.

«В семенах льна или кунжуте тоже находится большое количество кальция, который нам необходим для формирования костной ткани. Причем семена желательно измельчать», — заключила эндокринолог.

Но предварительно Наталья Лазуренко рекомендует обратиться к врачу, чтобы определить изначальное состояние костной ткани. Это позволит специалисту при необходимости назначить специальные препараты. Важно учесть, что прием лекарств без правильного питания результата не даст.

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