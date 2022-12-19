Диетолог назвала срок годности новогодних салатов

Звездный диетолог Маргарита Королева советует съедать новогодние салаты в день приготовления. Это снизит риск пищевого отравления. Салаты, в состав которых входит мясо или колбаса, заправка в виде йогурта или майонеза — благоприятная среда для роста бактерий. «Если мы приготовили салат утром 31 декабря, а есть его начали в конце 1 января, к этому моменту он уже может быть испорчен», — поясняет диетолог.

Маргарита Королева рекомендует готовить блюда небольшими порциями. Также, по мнению специалиста, нужно быть осторожнее с готовыми салатами, продающимися в магазинах.