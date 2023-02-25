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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 18:27

Диетолог назвала топ-3 продукта, которые снижают уровень холестерина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Диетолог Алена Барредо заявил, что жирная рыба, облепиха и капуста снижают уровень холестерина в крови.

«К продуктам, снижающим уровень холестерина, в первую очередь, я бы отнесла жирную рыбу — это, например скумбрия, дикий лосось, кижуч, терпуг, то есть это морская рыба, которая содержит много омега-3 кислот. Некоторые кислоты помогают снизить уровень холестерина в организме, помогают печени выработать полезный холестерин, который как раз не будет откладываться в сосудах. Кроме того, стоит обратить внимание на облепиху. Она содержит омега-7 кислоты, помогающие организму вырабатывать противовоспалительные цитокины, которые и снижают уровень холестерина. Не стоит забывать и про капусту. Именно в ней есть клетчатка, которая препятствует активному всасыванию жиров в кишечнике, в результате чего вырабатывается меньше холестерина», — приводит слова Барредо Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1561164
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