0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 18:23

Диетолог назвала три самых полезных гарнира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Диетолог Елена Тихомирова назвала овощи, гречку и рис самыми полезными гарнирами.

«Кабачки и грибы содержат большое количество клетчатки, которая выполняет функцию сорбента. Капуста (белокочанная, цветная, брокколи, брюссельская) содержит индолы — противоопухолевые вещества, которые полезны при профилактике онкологии. Кроме того, в капусте содержится много витамина С», — приводит слова Тихомировой Life.ru.

Вторым полезным гарниром врач назвала гречку, но в количестве не более 150 граммов. В этой крупе содержится растительный белок, а также 18 аминокислот, девять из которых являются незаменимыми.

На третье место полезных гарниров Тихомирова поставила бурый неочищенный рис. В нем сохраняется больше полезных свойств и улучшается пищевая ценность.

Источник: https://life.ru/p/1561168
1
0
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Психогенетик рассказала, есть ли у человека «ген алкоголизма»

Диетолог назвала топ-3 продукта, которые снижают уровень холестерина