Диетолог назвала три самых полезных гарнира

Диетолог Елена Тихомирова назвала овощи, гречку и рис самыми полезными гарнирами.

«Кабачки и грибы содержат большое количество клетчатки, которая выполняет функцию сорбента. Капуста (белокочанная, цветная, брокколи, брюссельская) содержит индолы — противоопухолевые вещества, которые полезны при профилактике онкологии. Кроме того, в капусте содержится много витамина С», — приводит слова Тихомировой Life.ru.

Вторым полезным гарниром врач назвала гречку, но в количестве не более 150 граммов. В этой крупе содержится растительный белок, а также 18 аминокислот, девять из которых являются незаменимыми.

На третье место полезных гарниров Тихомирова поставила бурый неочищенный рис. В нем сохраняется больше полезных свойств и улучшается пищевая ценность.