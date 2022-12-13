Диетолог объяснил, как начать эффективно худеть

Фитнес-тренер, диетолог, нутрициолог и психолог Артем Тужиков в эксклюзивном интервью для «СЭ» рассказал, что прежде чем худеть, нужно понять, как происходит сам процесс, а уже потом менять пищевое поведение и привычки. В соответствии с подходящей калорийностью следует подобрать комфортную диету. По словам эксперта, такое действительно возможно без вреда для фигуры.



Как определить необходимое количество калорий, как подобрать рацион и физическую нагрузку и что такое диета на самом деле, читайте в полной версии материала в «СЭ».