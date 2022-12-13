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13 декабря, 16:20

Диетолог объяснил, как начать эффективно худеть

Ольга Стрельникова
Фото prostooleh, Freepik
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Фитнес-тренер, диетолог, нутрициолог и психолог Артем Тужиков в эксклюзивном интервью для «СЭ» рассказал, что прежде чем худеть, нужно понять, как происходит сам процесс, а уже потом менять пищевое поведение и привычки. В соответствии с подходящей калорийностью следует подобрать комфортную диету. По словам эксперта, такое действительно возможно без вреда для фигуры.


Как определить необходимое количество калорий, как подобрать рацион и физическую нагрузку и что такое диета на самом деле, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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