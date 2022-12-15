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Сегодня, 10:30

Диетолог объяснил, как в 50 выглядеть на 25

Ольга Стрельникова
Фото halayalex, Freepik
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Кандидат медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что актер и певец Джаред Лето, известный не только своим творчеством, но и в буквальном смысле вечной молодостью, сохраняет ее в комплексе разными способами. Он много спит, занимается йогой, сайклингом и активной ходьбой на свежем воздухе, отказался от курения и алкоголя, несмотря на бурную юность. Сейчас Джаред Лето поддерживает веганство и умеренное потребление пищи.


В чем заключается жизненная философия вечно молодого Джареда Лето, что помогло ему отказаться от алкоголя, наркотиков и курения, и почему он считает сон лекарством, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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