Диетолог объяснила, как избавиться от усталости

Врач-диетолог Марина Сорокина в беседе с изданием «Кубанские Новости» посоветовала читателям обратить внимание на то, что они едят. Правильный рацион добавит сил и бодрости, а неправильный лишит их остатков.

«Важно вместе с пищей получать пять витаминов, которые помогают быстрее перезагрузиться и снова начать с удовольствием заниматься любимым делом, работать и общаться с близкими», — пояснила специалист.

По словам Марины Сорокиной, необходимые элементы в рационе — это магний, участвующий в большинстве процессов нервной и сердечно-сосудистой системы, витамины группы В, способствующие преобразованию поступающей пищи в энергию, витамин С, улучшающий иммунитет и настроение за счет серотонина, и железо, необходимое для кроветворения и работы мозга.

Чтобы избежать дефицита этих элементов, необходимо включать в рацион яйца, сливочное масло, творог, твердые сорта сыра, мясо (говядина, телятина, баранина, курица, кролик, а также субпродукты, печень, говяжьи почки), устрицы, мидии, печень трески или минтая, хлеб, крупы (гречка, ячневая, пшено), бобовые, картофель, морковь, сладкий перец, квашеную капусту, апельсины, мандарины, гранаты, ягоды (клубника, малина, ежевика, шиповник, смородина, облепиха).