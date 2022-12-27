Диетолог объяснила, как правильно подготовить орехи к употреблению

Врач-диетолог Римма Мойсенко в интервью порталу «Городовой» рассказала, что любые орехи перед едой необходимо очистить. Лучше всего промыть их под проточной водой от загрязнений и токсичных остатков обработки. Сделать это нужно независимо от того, в скорлупе находятся орехи или без нее.

Далее, по словам врача, необходимо «активизировать» питательные вещества в плодах. Для этого непосредственно перед употреблением их нужно замочить в чистой воде.

«Орехи идеально замачивать как минимум на 8 часов. Так нейтрализуется кислота внутри плодов, и они лучше усваиваются», — пояснила Римма Мойсенко.

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