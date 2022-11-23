Диетолог объяснила, можно ли полностью убрать сахар из рациона

Врач-диетолог Ольга Лушникова ответила на вопрос о том, возможно ли полностью убрать сахар из рациона.

По словам эксперта, глюкоза, которая содержится в сахаре — один из главных источников энергии для обеспечения метаболических процессов, поэтому она должна поступать в организм. В идеале количество сахара должно составлять 5 процентов от суточной калорийности — в среднем это около шести чайных ложек. При этом медик подчеркнула, что не стоит путать добавленный сахар с натуральным, который содержится в цельных, необработанных продуктах — к примеру, фруктах, овощах, орехах, бобовых или крупах.

«Добавленный сахар на упаковках обозначают не всегда просто «сахар», существует более 60 вариантов обозначений. Ингредиенты, которые заканчиваются на -оза (например, декстроза, мальтоза), а также все сиропы (сироп агавы, кленовый, финиковый, рисовый и другие), ячменный солод, мед, патока, концентрированный фруктовый сок — это все добавленные сахара, которые очень калорийны, содержат минимум питательных веществ», — приводит Life.ru слова Лушниковой.

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