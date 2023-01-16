Диетолог объяснила, почему следует есть тыквенные семечки

Врач-гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог, диетолог Елена Манило в интервью порталу «Доктор Питер» рассказала, что если регулярно есть тыквенные семечки, можно принести здоровью ощутимую пользу. Обилие в их составе триптофана, способствующего выработке серотонина и мелатонина, делает их безопасными антидепрессантами и натуральным снотворным. Также благотворно на нервной системе сказывается наличие магния.

Семена тыквы, по словам врача, показаны гипертоникам. Аминокислота аргинин в их составе помогает производству оксида азота в организме, который улучшает тонус сосудов и способствует улучшению кровотока. Также тыквенные семечки содержат цинк, который в сочетании с аргинином улучшает выработку мужского гормона тестостерона, работу предстательной железы, способствует профилактике нарушений мочеиспускания и развития аденомы простаты.

Елена Манило обратила внимание, что семена тыквы положительно влияют на работу ЖКТ, помогают при запорах, способны избавить от приступа тошноты и токсикоза, предотвращают анемию и укрепляют иммунитет, снижают риск развития катаракты и куриной слепоты. Опасны тыквенные семечки могут быть при желчнокаменной болезни и в период обострений болезней пищеварения.

Употреблять семена тыквы лучше в сыром виде — термическая обработка лишает их большинства полезных свойств, резюмировала врач.