Диетолог поделилась секретами вкусного и полезного глинтвейна

Врач-диетолог Наталья Круглова в интервью News.ru рассказала, что лучший глинтвейн получается из красного сухого вина с добавлением косточек цитрусовых — оба этих ингредиента содержат много антиоксидантов, а в сухом вине меньше углеводов, чем в любом другом. Из традиционных специй специалист посоветовала корицу и бадьян. Из фруктов подойдут яблоки, нарезанные кусочками, и мякоть цитрусовых.

Несмотря на полезные свойства, приятный вкус и аромат, не стоит забывать, что глинтвейн — напиток алкогольный, а безопасных доз алкоголя не существует. Условно безопасно женщинам выпить не более одного бокала вина, а мужчинам — не более двух. Но можно приготовить безалкогольный глинтвейн, заменив вино темным виноградным соком, который тоже содержит антиоксиданты, посоветовала диетолог.