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Сегодня, 15:30

Диетолог порекомендовала продукты для здоровья глаз

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/drobotdean
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Врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина в интервью порталу «Москва 24» рассказала, что улучшить зрение помогут лютеин, зеаксантин и мезозеаксантин — природные пигменты, самостоятельно не синтезирующиеся в организме. Поэтому важно вовремя пополнять их запасы. «Уровень каротиноидов особенно важен для тех, кто много времени проводит за компьютером, телевизором и смартфоном. Экраны излучают синий свет, который повреждает клетки сетчатки глаз. Лютеин, зеаксантин и мезозеаксантин способны их защитить», — заявила диетолог.

По словам Ирины Калининой, каротиноиды предотвращают возрастные изменения в органах зрения и снижают риск развития офтальмологических заболеваний. Также они препятствуют проникновению UV-лучей в сетчатку глаза и способствуют регенерации тканей после хирургических вмешательств в этой области.

Чтобы получить необходимый эффект, необходимо постоянно включать в меню мясо, рыбу (форель с кожей, сардины, лосось), зелень (шпинат, кресс-салат, болгарский перец, базилик, петрушка, рукола), зеленый горошек, фисташки, салат латук и тыкву, а также не менее 18 г оливкового или сливочного масла для лучшего усвоения каротиноидов. Употребление БАДов будет иметь эффект, если их принимать не менее года, резюмировала диетолог.

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Здоровье
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