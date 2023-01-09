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Сегодня, 16:25

Диетолог порекомендовала рыбу, которая идеально подходит гипертоникам

Ольга Стрельникова
Пикша.
Фото timolina/ru.freepik.com
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По словам специалиста, ее употребление помогает нормализовать давление и улучшить самочувствие.

Врач-диетолог Шона Уилкинсон дала рекомендацию гипертоникам регулярно употреблять продукты, богатые витаминами группы В, магнием и калием. Идеально под этот запрос, по ее мнению, подходит морская рыба пикша. Элементы в составе пикши помогут защититься организму от последствий окислительного стресса, а калий избавит от избытка соли, повышающей давление. «Пикша богата полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3, которые поддерживают здоровье сердца и мозга», — пояснила медик.

Также пикша имеет невысокую калорийность и содержит много белка. Из-за этого она показана людям не только с гипертонией, но и с лишним весом.

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