Диетолог посоветовала, что лучше заказать в суши-баре

Диетолог Ирина Писарева объяснила, что суши-бар — далеко не лучшее место для тех, кто сидит на диете или просто старается следить за своей фигурой.

Эксперт советует отдать предпочтение позициям в меню с наиболее простым составом: только рыба и по возможности овощи. В некоторых ресторанах можно найти суши, состоящие только из авокадо и рыбы, завернутые вместо листа нори в слайс огурца. Если похода в суши-бар не избежать, лучше отдать предпочтение такому варианту.

Также стоит обратить внимание на соевый соус, без которого не обходится ни одно блюдо, за исключением супов.

«В нем большое количество соли, а часто добавляется еще и сахар. То есть это тоже достаточно калорийный продукт, и человек может даже не догадываться о том, насколько более тяжелым становится блюдо с этим соусом», — цитирует эксперта Life.ru.