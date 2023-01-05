Диетолог посоветовала есть больше овощей после праздников и исключить из рациона соль

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала, как быстро избавиться от лишних килограммов после новогодних праздников.

«Конечно, овощи, больше клетчатки, овощи на пару должны быть в приоритете. Минимум 50 процентов рациона, 500-700 граммов овощей. Они не только создают условия для поддержания иммунитета, но и обеспечивают хорошую детоксикацию, то есть выведение тех продуктов, которые накопились в организме как результат злоупотребления большого количества сладкого и жирного», — приводит слова диетолога Life.ru.

Она также настоятельно рекомендовала включить в рацион витаминные добавки и употреблять побольше белков натурального происхождения.

«Также витаминно-минеральный комплекс необходимо добавлять к питанию для того, чтобы пополнить ресурс всем необходимым. Должны быть источники белка, натуральные продукты животного, растительного происхождения: бобовые, мясо курицы, птицы, рыбы. Два-три раза в неделю мясо красное, для людей 45 плюс — один раз в десять дней или в неделю», — рассказала Королева.

Особо важно отказаться от соли. Она задерживает влагу. Также следует пить побольше воды, дабы организм побыстрее избавился от лишних веществ.