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14 декабря, 22:10

Диетолог рассказал, что будет, если выпить завирусившуюся в сети «кротовуху»

Ольга Стрельникова
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Обсуждение редких напитков в одной из социальных сетей остановились на настойке из крота. По словам Перфект Илюшен (никнейм пользователя), напиток настаивается в темном месте в течение полугода, а лучше год, на мертвом кроте, опущенном вниз головой в банку со спиртом. «По вкусу и запаху — как спирт с прелой землей после дождя в лиственном лесу. В целом приятный, но городскому жителю не очень», — поделился дегустатор.

Эксперт «СЭ», диетолог, нутрициолог и член Российской Ассоциации Эндокринологов Артем Тужиков относительно подобных экспериментов высказал однозначное мнение о нецелесообразности и вреде приема: «Настойки делают с целью насыщения спирта эфирными маслами и биологически активными веществами из объекта. Крот же — млекопитающее из семейства насекомоядных. Их поражают клещи, блохи и внутренние паразиты, опасные в том числе и для человека. Риск для здоровья в употреблении подобных специфических напитков есть. Поэтому пробовать крота на вкус с осознанием потенциальных рисков — игра в естественный отбор».

Среди еще более диких рецептов в том же обсуждении фигурирует средневековый алкогольный напиток, основанный на эле, в котором варился петух. Также в традициях разных культур известны настойки на змеях, ящерицах, скорпионах с барбарисом и женьшенем, их пьют в небольших дозировках, как целебные. «Это была разовая штучная шуточная акция. И я бы категорически не рекомендовал повторять это дома. Я очень надеюсь, что никто не решится это пробовать», — все же добавил комментарий автор видео и заметки о «кротовке».

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