Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 11:00

Диетолог рассказала, чем опасны разгрузочные дни

Ольга Стрельникова
Фото Freepik.
Telegram Дзен

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в интервью «Ленте.ру» рассказала, что к разгрузочным дням нужно подходить индивидуально, они должны быть назначены врачом. В противном случае они могут нанести непоправимый вред здоровью.

Подобный метод похудения определяется исходя из индивидуального состояния здоровья, наличия хронических заболеваний и физической активности, подчеркнула врач и отметила, что при самостоятельном назначении разгрузочные дни могут не дать нужного результата.

Верным способом избавления от накопленных за новогодние праздники килограммов Антонина Стародубова назвала переход на здоровое сбалансированное питание и физическую активность. В противном случае ожидать устойчивого результата не стоит.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Питание
1
0
Читайте также
История Рождественского перемирия. Как футбол ненадолго остановил кровопролитную войну
Звезду фигурного катания из Италии затравили за приезд в Россию. Он мечтал потренироваться у Тутберидзе
В Германии сообщили о важных выводах Путина из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах
В ЛНР узнали о полученном ВСУ приказе на отступление из Соледара в ближайшее время
В Польше рассказали о «вонзившей нож в спину» Венгрии Украине
Украинские войска трижды за утро обстреляли Макеевку в ДНР
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Педагог объяснила, как обезопасить детей во время новогоднего отдыха

Врач рассказала, чем может быть опасно принятие ванны