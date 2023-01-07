Диетолог рассказала, чем опасны разгрузочные дни

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в интервью «Ленте.ру» рассказала, что к разгрузочным дням нужно подходить индивидуально, они должны быть назначены врачом. В противном случае они могут нанести непоправимый вред здоровью.

Подобный метод похудения определяется исходя из индивидуального состояния здоровья, наличия хронических заболеваний и физической активности, подчеркнула врач и отметила, что при самостоятельном назначении разгрузочные дни могут не дать нужного результата.

Верным способом избавления от накопленных за новогодние праздники килограммов Антонина Стародубова назвала переход на здоровое сбалансированное питание и физическую активность. В противном случае ожидать устойчивого результата не стоит.