Диетолог рассказала, чем опасны разгрузочные дни

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Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в интервью «Ленте.ру» рассказала, что к разгрузочным дням нужно подходить индивидуально, они должны быть назначены врачом. В противном случае они могут нанести непоправимый вред здоровью.
Подобный метод похудения определяется исходя из индивидуального состояния здоровья, наличия хронических заболеваний и физической активности, подчеркнула врач и отметила, что при самостоятельном назначении разгрузочные дни могут не дать нужного результата.
Верным способом избавления от накопленных за новогодние праздники килограммов Антонина Стародубова назвала переход на здоровое сбалансированное питание и физическую активность. В противном случае ожидать устойчивого результата не стоит.
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