Диетолог рассказала, что может испортить кофе и чай

Врач-диетолог Елена Соломатина в эфире радио Sputnik рассказала, что после добавления в чай и кофе молока они не просто теряют пользу, но и могут оказать негативный эффект на организм.

«Когда мы наливаем молоко в кофе или чай, казеин, белок молока, начинает взаимодействовать с молекулами катехинов и полифенолов и не дает им в полной мере проявить свою активность», — объяснила диетолог. К тому же кофеин в составе напитков ухудшает усвоение кальция из молока, магазинный вариант которого и без того содержит фосфаты, также снижающие усвоение минерала. Поэтому подобное сочетание абсолютно неуместно и бесполезно.

В состав чая и кофе входят различные полифенолы: андиоксиданты, защищающие организм от старения и снижающие риски развития многих заболеваний. Катехины, содержащиеся в зеленом чае, препятствуют воспалительным процессам в организме, которые могут стать причиной онкологии. Поэтому Елена Соломатина советует заменять молоко лимоном. «Рекомендованная норма — четыре чашки кофе или чая в день, и если одну или две из них мы выпьем с молоком, особого вреда не будет», — заключила врач.