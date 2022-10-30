Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Видео
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 15:39

Диетолог рассказала, как начать правильно питаться

Мария Гусева
Telegram Новости

Врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала о принципах сбалансированного питания.

«В классической схеме системы питания завтрак должен наступить до девяти утра, он должен содержать 30-35% суточной калорийности рациона. Далее — какой-то полезный перекус, и в районе двух часов — обед. Он может включать в себя крупы, мясную, рыбную продукцию и овощи. Ужин должен быть самым легким, нужно ужинать за два-три часа до сна, чтобы пища успела полностью перевариться», — цитирует Life Писареву.

Врач также рассказала о важности питьевого режима.

«Это должно быть от 1,5 до 2,5 литра в зависимости от работы выделительной системы, почек и отеков в организме. Надо пить правильно воду, то есть с утра просыпаемся, на голодный желудок запускаем организм и выпиваем один или два стакана чистой воды, через 30 минут должен следовать завтрак», — резюмировала она.

Источник: https://life.ru/p/1535230
0
Читайте также
Пошла против МОК и победила: темнокожая легкоатлетка носит маски Халка и Джокера
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Российские войска нанесли удар по центру подготовки спецопераций ВСУ под Николаевом
Украина хочет через США добиться поставок военной помощи от Израиля
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Врач объяснила, почему недосып заставляет человека переедать