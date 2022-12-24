Диетолог рассказала, как зимой восполнить недостаток витамина D

Диетолог Елена Тихомирова рассказала, как зимой восполнить недостаток витамина D, который организм получает под воздействием солнечных лучей.

«Единственным источником восполнения витамина D являются аптечные препараты. Витамин должен быть в жировой форме или в виде водного экстракта. Не так давно у нас на рынке появилась липосомальная форма — это такой препарат, в котором витамин D заключен в виде липосон (мельчайших жировых капелек), которые очень активно доставляют его в наши ткани», — цитирует Тихомирову Life.ru.

По словам диетолога, единственный продукт, в котором находится достаточно витамина D, — это печень трески. В одной столовой ложке содержится суточная норма, но это при условии, что дефицит витамина D уже восполнен и человек употребляет этот продукт каждый день.