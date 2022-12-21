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Сегодня, 23:00

Диетолог рассказала, какая вода способствует похудению

Ольга Стрельникова
Фото Image by Freepik
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Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Москвой 24» рассказала, что вода помогает организму избавляться от шлаков и токсинов, а также способствует ускорению метаболизма. Если в процессе похудения пить мало воды, то снижение веса замедлится. Пить воду нужно, распределив равными частями в течение дня, 200 мл за раз. Норма потребления воды определяется из расчета 30 мл на килограмм веса.

«Это должна быть вода комнатной температуры с отрицательным показателем ОВП — это окислительно-восстановительный потенциал, то есть насколько она может восстанавливать наш организм, — пояснила Анжелика Дюваль. — Водопроводная вода и вода в составе чая, кофе имеет положительный потенциал, то есть она плохо усваивается, плохо доносится до клеток. Нам нужна именно вода с отрицательным показателем, которая хорошо усваивается», — заключила диетолог. Подобными свойствами обладает вода из Байкала или чистейших высокогорных источников.

Также, по мнению Анжелики Дюваль, будет польза и от кипяченой воды — она поможет кишечнику очиститься от шлаков.

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