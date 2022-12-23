Диетолог рассказала, какими напитками можно заменить алкоголь на новогоднем столе

Диетолог, нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что алкоголь на новогоднем столе легко можно заменить другими напитками.

Для начала она рекомендовала определиться с тем, какой требуется эффект от напитка — расслабляющий или тонизирующий. В первом случае можно использовать отвар ромашки.

«Этот напиток благотворно сказывается на общем состоянии нервной системы, а также укрепляет иммунную систему организма. С целью расслабления и снятия стресса добавьте мяту или мелиссу в чай», — приводит слова врача Life.ru.

Специалист также посоветовала добавлять в чай корень имбиря, смешанный с лимоном и сахаром. Такой напиток будет не только расслаблять, но и обеспечит организм витаминами. Также для снятия стресса помогают молочные напитки или коктейли на основе протеина.

А вот ярким тонизирующим эффектом обладают зеленый чай и пуэр. Еще диетолог посоветовала попробовать комбучу. Это полезный и натуральный ферментированный напиток на основе чайного гриба. По вкусу он отдалённо напоминает шампанское или яблочный сидр.

Тем, кому не хочется пить спиртное, но есть желание ощутить вкус вина, эксперт рекомендовала безалкогольное вино или глинтвейн. Кроме того, есть несколько коктейлей без алкоголя, на основе доступных ингредиентов. Например, безалкогольный мохито или лимонно-имбирный коктейль на основе меда, минеральной воды, лимона и имбиря.