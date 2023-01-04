Диетолог рассказала, какой продукт может вызвать зависимость

Популярный врач-диетолог Маргарита Королева в интервью ТАСС рассказала, что в ходе злоупотребления майонезом развивается зависимость к нему. Это происходит из-за консервантов и жира, входящих в его состав.

«Продукты, которые имеют в составе жир в сочетании с солью или в сочетании с сахаром, воздействуют на опиоидную систему головного мозга и могут при регулярном использовании формировать зависимость. Майонез к таким продуктам тоже имеет отношение», — предостерегла диетолог.

Также майонез может стать причиной задержки жидкости, обострения метаболических проблем, развития аллергической реакции, переедания и набора веса. Избежать подобных последствий, по словам Маргариты Королевой, можно, отказавшись от обильного употребление майонеза или изготавливая его самостоятельно.