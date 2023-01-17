Диетолог рассказала, когда молоко может принести вред

По словам специалиста, отрицательные стороны есть в любом полезном продукте, даже в молоке.

Кандидат медицинских наук диетолог Елена Соломатина в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что молоко — продукт, безусловно, полезный и ценный, но при условии разумного потребления. «Есть определенные обстоятельства, при которых количество молочных продуктов нужно все-таки обсудить с лечащим врачом по результатам анализов», — пояснила врач.

Также Елена Соломатина отметила, что в молоке содержатся лектины, которые способны провоцировать проницаемость кишечника. Присутствует в нем и инсулиноподобный фактор роста, повышающий уровень инсулина, что может стать причиной набора веса и даже развития опухолей. «Поскольку молоко вырабатывают коровы — женские особи, в нем может содержаться эстроген. Его чрезмерное количество не совсем благоприятно воздействует в ряде ситуаций», — предостерегла диетолог, обратив внимание, что все зависит исключительно от количества. «Нужно очень сильно постараться, чтобы это сильно повлияло. Все зависит от того, сколько молока человек выпивает. Какие-то ощутимые результаты были достигнуты, когда человек выпивал несколько литров. Если же человек очень любит молоко и всегда его пьет, при этом оно хорошего качества, то стакан молока в день вполне возможен», — подчеркнула Елена Соломатина и обратила внимание, что человеку нужно употребить еще много других продуктов, чтобы обеспечить себе сбалансированное питание и уложиться в необходимое количество килокалорий.

«Пить цельное молоко можно, начиная с небольших порций или разбавляя водой, чтобы не бояться последствий. Можно сварить кашу на воде и добавить в нее немного молока. Как правило, все переносится довольно просто», — заключила Елена Соломатина.