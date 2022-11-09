Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 21:30

Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук-порей

Telegram Дзен

Врач-диетолог Эльвина Бинатова рассказала о влиянии лука-порея на организм. По словам специалиста, стебли лука содержат витамины A, B1, B2, B5, B6, B7 и B9.

«Также в состав лука-порея входят следующие макроэлементы — калий, кальций, кремний, магний, натрий, фосфор, а также микроэлементы — железо, медь, цинк, хром и другие. Кроме того, этот овощ содержит моно- и дисахариды, ненасыщенные жирные кислоты, эфирные масла и фитонциды — вещества, обладающие антибактериальным действием», — цитирует Бинатову Life.ru.

Впрочем, лук-порей может быть противопоказан людям с индивидуальной непереносимостью, язвой и заболеваниями мочевыделительной системы и почек.

Источник: https://life.ru/p/1537670
Здоровье
Питание
0
Читайте также
Третьяк ответил на слова Фетисова, назвавшего его сумасшедшим
«Меня убедили — это чудо-препарат из России». Экс-баскетболист «Милана» попался на допинге
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
СМИ назвали «холодным душем» для Зеленского слова генсека НАТО
Путин утвердил госполитику по сохранению традиционных ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Хирург перечислил способы скорректировать форму носа

Косметолог рассказала о бьюти-процедурах, которые нужно сделать до 35 лет