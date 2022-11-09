Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук-порей

Врач-диетолог Эльвина Бинатова рассказала о влиянии лука-порея на организм. По словам специалиста, стебли лука содержат витамины A, B1, B2, B5, B6, B7 и B9.

«Также в состав лука-порея входят следующие макроэлементы — калий, кальций, кремний, магний, натрий, фосфор, а также микроэлементы — железо, медь, цинк, хром и другие. Кроме того, этот овощ содержит моно- и дисахариды, ненасыщенные жирные кислоты, эфирные масла и фитонциды — вещества, обладающие антибактериальным действием», — цитирует Бинатову Life.ru.

Впрочем, лук-порей может быть противопоказан людям с индивидуальной непереносимостью, язвой и заболеваниями мочевыделительной системы и почек.