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Сегодня, 18:15

Диетолог рассказала о неожиданной пользе мороженого при ангине

Анна Горшкова
Корреспондент
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Врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала о пользе мороженого при ангине.

«В целом есть мороженое или потреблять другие холодные продукты и напитки не запрещено, если есть такое желание. Последствий не будет. Но в любом случае нужно соблюдать меру», — приводит слова эксперта Life.ru.

Врач напомнила, что холодная еда или напитки действительно могут оказывать положительный эффект. Так, в частности, лед обладает анальгезирующим действием, то есть может обезболить воспаленное горло и даже уменьшить отек благодаря местному сужению сосудов, добавила Гридина.

Более того, сливочное мороженое на основе молока благодаря своей жирности может убрать лишнюю сухость в горле. Если не злоупотреблять с количеством продукта (потреблять не более 150 граммов в день), а также выбирать натуральный состав без лишних добавок (шоколад, орехи, печенье, карамель), то можно не только получить удовольствие, но и облегчить состояние, заметила врач.

Тем не менее в любом случае при ухудшении самочувствия настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, заключила Гридина.

Источник: https://life.ru/p/1543916
Здоровье
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