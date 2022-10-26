Диетолог рассказала о полезных свойствах свеклы

Диетолог рассказала о том, от каких болезней способна защитить свекла.

Турецкий врач-диетолог Дидем Кючук рассказала, что свекла может защитить от болезни Альцгеймера, онкологии и проблем с сердечно-сосудистой системой. Однако с осторожностью ее следует включать в рацион людям с сахарным диабетом.

Первые признаки деменции в виде ухудшения когнитивных функций появляются из-за нарушения кровообращения головного мозга и, как следствие, недостаточного насыщения его клеток кислородом. В организме человека нитраты, содержащиеся в свекле, преобразуются в необходимый оксид азота, тонизируя сосуды, улучшая кровоснабжение и нормализуя давление. Последнее зачастую становится причиной инсультов, инфарктов, патологий почек и т. д.

Свекла способна защитить от воздействия свободных радикалов на клетки и тем самым предотвратить онкологические заболевания. Это происходит благодаря беталаину в ее составе, обладающему антиоксидантными свойствами.

Также, благодаря витамину С свекла укрепляет иммунитет, а обилие клетчатки надолго насыщает и способствует улучшению пищеварения.