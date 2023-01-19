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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 20:10

Диетолог рассказала, почему недосып ведет к ожирению и преждевременному старению

Мария Гусева
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Терапевт и диетолог Елена Тихомирова сообщила, что постоянный недосып негативно отражается на здоровье человека и может привести к ожирению.

По словам медика, из-за регулярной нехватки сна сбиваются биоритмы, недосып препятствует похудению и может стать причиной преждевременного старения.

«При хроническом недосыпе повышается уровень кортизола — гормона стресса, из-за чего человек интуитивно хочет этот стресс заесть. Даже краткосрочное недосыпание существенно ухудшает наше самочувствие и внешний вид, а систематическое недосыпание пагубно влияет на большинство систем нашего организма, что впоследствии приводит к преждевременному старению», — цитирует Life.ru Тихомирову.

Врач отметила, что полноценный сон является необходимым условием для здоровья человека. Во время отдыха в организме стабилизируется нервная система, а также происходит регенерация соединительной ткани и процесс жироокисления.

Источник: Life.ru
Здоровье
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