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Сегодня, 18:45

Диетолог рассказала, почему нужно есть семечки

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@enginakyurt
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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой-24» рассказала, что семечки обычного подсолнечника обладают свойствами, укрепляющими нервную систему, помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и развитие воспалительных процессов в организме. По мнению специалиста, регулярное употребление семечек окажет успокаивающее действие на нервную систему, расслабит сосуды и нормализует артериальное давление. Этому способствует магний и витамины группы В в их составе.

Также семечки обладают антиоксидантным эффектом, предотвращающим преждевременное старение организма. «Витамин E предохраняет мембраны клеток от окисления, тем самым сохраняя целостность клетки. Если клетка сохранена, значит, она может нормально выполнять свои функции, не разрушаться раньше времени. Окислительный стресс провоцирует ряд заболеваний, в том числе болезнь Альцгеймера», — предупредила Елена Соломатина.

По словам диетолога, семечки богаты клетчаткой, белком и не содержат холестерин в отличие от животного белка. Специалист отметила только один минус — это высокая калорийность семечек.

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