0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:40

Диетолог рассказала вегетарианцам, как избежать ломкости костей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Диетолог Марина Макиша рассказала вегетарианцам, как избежать ломкости костей.

«Ломкость связана с нехваткой кальция, который лучше усваивается из продуктов животного происхождения, молочных продуктов в первую очередь. И второе, конечно, белок. Потому что дефицит белка часто встречается у вегетарианцев в рационе. Врачи призывают не становиться «жесткими веганами», потому что это может привести к потере важных микроэлементов и впоследствии к переломам, как это случилось с Николаем Дроздовым. То есть тем, кто полностью исключил мясо, стоит оставить в рационе молочные продукты, морепродукты, яйца и рыбу. Для поддержания костей в хорошем состоянии можно приобрести биодобавки и принимать дополнительно препараты кальция, железа и цинк. Растительного кальция много в листовой зелени, но его биодоступность все же невысокая», — приводит слова Макишы Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1557783
Обсудить
Читайте также
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
«Наших должны видеть по всему миру, это золото фигурного катания». Интервью Елены Буяновой
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Врач перечислила безопасные процедуры для отбеливания зубов