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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 18:20

Диетолог Соломатина назвала четыре продукта, которые плохо сочетаются с алкоголем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Диетолог Елена Соломатина назвала четыре продукта, которые плохо сочетаются с алкоголем.

«Часто бывает, что дамы закусывают какой-нибудь сладенький ликерчик тортом, пирожными, конфетками и так далее. В этом случае есть риск быстро опьянеть, поскольку наш организм будет в первую очередь расщеплять сладости, а алкоголь будет дольше находиться в нашем организме, соответственно, нанесет больший вред. Те, кто сидит на диете, часто закусывают алкоголь салатом или овощной нарезкой. В этом случае алкоголь, особенно если он крепкий, просто «не почувствует» эту закуску. Также в этот список входят жирные блюда. Замедлит всасывание алкоголя, если это нужно на какой-то короткий момент, чтобы потом быстренько убежать и там уже почувствовать всю прелесть алкоголя, когда этот жирный слой растворится и алкоголь сразу же всосется. Если бы он всасывался постепенно и печень могла бы спокойно выделить ферменты, постепенно нейтрализовала алкоголь, а здесь все, что выпили, сразу всосалось в кровь», — приводит слова Соломатиной Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1566119
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