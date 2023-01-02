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Сегодня, 19:15

Диетолог Соломатина назвала продукты, которые помогут вывести токсины из организма

Алина Савинова
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Нутрициолог и диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты помогут вывести токсины из организма.

«На самом деле продуктов, которые выводят токсины, значительно больше, но в первую очередь это вода. Но если мы говорим именно о продуктах, то смотря какие именно эти токсины.

При отравлении можно использовать в качестве сорбента хорошо проваренный или замоченный рис. Если же нужен мочегонный эффект, то поможет калий, который содержится в кураге и черносливе. Заливаем курагу и чернослив водой и настаиваем, водичку выпиваем, ягоды съедаем, потому что они еще и улучшают работу кишечника.

Хорошо выводит токсины и морская капуста, поскольку в ней содержится много пектина, а также свекла. А вот масло, в частности льняное, создаст желчегонный эффект, благодаря которому лучше работает печень и осуществляется отток желчи", — приводит «Life.ru» слова Соломатиной.

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Источник: https://life.ru/p/1549737
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